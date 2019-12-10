Рамиз Мехтиев поясняет, почему сын президента может стать президентом

Бывший руководитель Администрации президента, президент Национальной академии наук Азербайджана Рамиз Мехтиев написал статью под названием «Лидер, адаптирующий развитие Азербайджана к вызовам XXI века». Статья опубликована на сайте АзерТАдж. Статья является главой новой книги академика Рамиза Мехтиева о президенте Ильхаме Алиеве.

«Президент осуществляет реформы также в системе государственного управления: совершенствуется структура государственных органов, заметно сократилось их количество, а также число госслужащих, обновляется кадровый состав за счет молодых специалистов, получивших образование в лучших вузах стран Запада и Южной Азии. Формируется новая управленческая элита, - пишет Рамиз Мехтиев.

В статье говорится о том, что президент Ильхам Алиев проводит реформы в сфере управления страной.

Затем Рамиз Мехтиев отмечает, что эта глава книги об Ильхаме Алиеве – президенте Азербайджана, который сменил на посту главы государства великого политика и величайшего государственного деятеля Гейдара Алиева.

Время, именуемое тонким и искусным лекарем, недаром заставляет оглядываться в прошлое. Детальный разбор минувших дней подводит своеобразный итог, приобщая каждого соотечественника к поучительной практике борьбы и искусству побеждать», - пишет автор.

Он дает знать о себе всегда – и в вихре конфликтов, кризисов, непростых стечений обстоятельств и в суете повседневных дел. И эффект первых впечатлений, который неизменно воспроизводит картину обыденности, отступает на глазах, предоставляя простор реалистичному осмыслению.

«Для меня в том, что касается истории развития современного Азербайджана, открытых вопросов не осталось. Те, кому приходится участвовать в решении насущных проблем страны, становясь свидетелями неординарных трансформаций, обретают возможность видеть то самое значительное воочию и в режиме реального времени оценивать его подлинные масштабы. И тогда поневоле приходит убеждение, что заложенный в человеке талант созидания уникален в своей сути не случайно.

Академик отмечает, что, по прогнозам футурологов, в стабильно развивающихся странах, в частности, в Азербайджане, к 2025 году будет сформирована совершенно новая политическая элита, именуемая «соmmon brain» (дословный перевод— «общий мозг», «общий ум»).

«Это будет единая, жестко структурированная, иерархически упорядоченная команда высокоинтеллектуальных и прагматичных функционеров, далеких от всякого рода радикальности, разрушительной революционности. И возглавлять ее будет по-прежнему консолидирующий политический лидер Ильхам Алиев, который продолжит выполнять главную руководящую функцию в системе управления», - пишет Рамиз Мехтиев.

Автор статьи напоминает, что после избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана требовалось сформировать креативную команду, которая, применяя инновационные технологии в системе управления, могла бы дать мощный импульс развитию в стране «информационного общества».

«Это не означает, что президент не хотел работать с кадрами президента Гейдара Алиева. Умный глава государства не упустит возможности и перетянет на свою сторону именно образованные, опытные, талантливые кадры, отстаивающие подлинные интересы народа. Поэтому кто бы ни стал президентом после Гейдара Алиева, его судьба складывалась бы из отношения к кадрам прежнего главы государства», - пишет Рамиз Мехтиев.

Вместе с тем Мехтиев отмечает, что истекшие 16 лет показали, что Ильхам Алиев избрал путь политико-экономической преемственности, плавного, стабильного развития и преумножения того, что было достигнуто Гейдаром Алиевым за предыдущее десятилетие.

«Созданная в Азербайджане система государственного управления будет представлять собой единый механизм, построенный на совершенно новых основах, рассчитанный на качественно новый тип управленческих кадров», - отмечает Рамиз Мехтиев.

По его словам, приход в руководящую сферу функционера, случайного или же чуждого политической системе управления, может создать серьезные проблемы как для населения страны, так и для иностранных инвесторов.

«Даже высокообразованный кадр, включенный в эту систему без наличия должных качеств (если данное лицо обладает такими несистемными качествами, как радикальность, деструктивность), может внести свои подходы в принципы государственного управления. Это отрицательно скажется на политическом курсе развития, что не только нежелательно, но и, в целом, непозволительно», - подчеркивает академик.

Радикальная оппозиция, пишет он, утверждает, что «сын президента не может быть лидером общенационального масштаба, так как он не прошел испытания в жесткой политической борьбе, водовороте митингов, в оппозиционном противостоянии с властью и т.д.».

Академик считает, что отсутствие так называемого «революционного прошлого» у Ильхама Алиева работает как раз в его пользу, как во внутренней общественной мысли, так и во внешней политике.

«Радикальная оппозиция не может понять, что именно этот фактор сегодня является основным условием в признании Ильхама Алиева как «требуемого 21-м веком лидера нового типа», - пишет Рамиз Мехтиев.

Далее он отмечает, что в межличностных отношениях Ильхам Алиев придерживается норм этики, уважительно, с почтением относится к старшему собеседнику.

Академик Мехтиев подчеркивает, что президент Ильхам Алиев принимает во внимание советы, мнение членов команды, но окончательное решение принимает сам.

Академик говорит, что у президента Ильхама Алиева «сильно развита способность к состраданию, хотя он не проявляет это демонстративно и эмоционально».