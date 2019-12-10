Умер один из создателей штрих-кода

Джордж Лорер числился сотрудником IBM, когда его попросили возглавить команду по созданию системы считки кодов для розничных магазинов. «Это был дешевый и нужный способ. И надежный. Эти три фактора сыграли решающую роль», — рассказал изобретатель в интервью NYT в 2009 году, пишет в своей статье «Газета.ру».

Джордж Джозеф Лорер, один из изобретателей штрих-кода, который до сих пор повсеместно используется для маркировки изделий, скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на заявление сына умершего по имени Крейг.

В 1951 году Лорер, отказавшийся от карьеры ремотника телевизоров, устроился на работу в IBM, где его попросили разработать код для этикеток продуктов. Идея была предложена другим сотрудником IBM, но только когда Лорер разработал сканер, который мог считывать коды в цифровом виде, идея стала рабочей.

В 1973 году дизайн Джорджа Лорера был утвержден и с тех пор используется на миллиардах товаров по всему миру. Известно, что использование штрих-кода сократило очереди в магазинах на 40%, избавило работников от трудоемкого процесса развешивания ценников на каждый продукт, а также уменьшило количество ошибок при их регистрации.

Впервые операция со считыванием штрих-кода состоялась в 1974 году, когда сканер считал упаковку жвачки Wrigley за 67 центов в одном из супермаркетов Огайо. Эта упаковка в настоящий момент выставлена как экспонат в Национальном музее американской истории в Вашингтоне.

В то время некоторые христианские фундаменталисты заявляли о том, что в штрих-коде спрятано закодированное число 666, которое часто связывают с Апокалипсисом. Впрочем, сам Лорер говорил о том, что никакой теории заговора не было.