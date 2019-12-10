Умер один из создателей штрих-кода
Джордж Джозеф Лорер, один из изобретателей штрих-кода, который до сих пор повсеместно используется для маркировки изделий, скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на заявление сына умершего по имени Крейг.
Джордж Лорер числился сотрудником IBM, когда его попросили возглавить команду по созданию системы считки кодов для розничных магазинов. «Это был дешевый и нужный способ. И надежный. Эти три фактора сыграли решающую роль», — рассказал изобретатель в интервью NYT в 2009 году, пишет в своей статье «Газета.ру».
В 1951 году Лорер, отказавшийся от карьеры ремотника телевизоров, устроился на работу в IBM, где его попросили разработать код для этикеток продуктов. Идея была предложена другим сотрудником IBM, но только когда Лорер разработал сканер, который мог считывать коды в цифровом виде, идея стала рабочей.
В 1973 году дизайн Джорджа Лорера был утвержден и с тех пор используется на миллиардах товаров по всему миру. Известно, что использование штрих-кода сократило очереди в магазинах на 40%, избавило работников от трудоемкого процесса развешивания ценников на каждый продукт, а также уменьшило количество ошибок при их регистрации.
Впервые операция со считыванием штрих-кода состоялась в 1974 году, когда сканер считал упаковку жвачки Wrigley за 67 центов в одном из супермаркетов Огайо. Эта упаковка в настоящий момент выставлена как экспонат в Национальном музее американской истории в Вашингтоне.
В то время некоторые христианские фундаменталисты заявляли о том, что в штрих-коде спрятано закодированное число 666, которое часто связывают с Апокалипсисом. Впрочем, сам Лорер говорил о том, что никакой теории заговора не было.