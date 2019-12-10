В Украине задержали убийц журналиста Павла Шеремета
Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил в своем фейсбуке глава МВД Украины Арсен Аваков.
В ближайшее время им выберут меру пресечения. Других деталей Аваков не привел, пишет издание «Медуза».
Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Автомобиль, на котором журналист ехал на работу, взорвали в центре Киева. В июле 2019-го президент Украины Владимир Зеленский потребовал от МВД, прокуратуры и Нацполиции доклада о расследовании убийства.