Назим Ибрагимов возложил цветы на могилу Гейдара Алиева фото
Коллектив Международного центра Низами Гянджеви посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в связи с 16-й годовщиной со дня его смерти, говорится в сообщении Центра.
В посещении Аллеи почетного захоронения также участвовал председатель Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви Назим Ибрагимов.
Коллектив центра почтил светлую память всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложил цветы к его могиле.
Отметим, что Международный центр Низами Гянджеви по различным темам тесно сотрудничает с правительствами иностранных государств, межправительственными организациями и влиятельными общественными структурами. Правление Центра состоит из выдающихся политических деятелей, бывших глав государств, большинство из которых имели личные дружественные связи с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.