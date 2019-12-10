Освобожденный иранский ученый: "Американское правосудие только в голливудских фильмах"

Иранский ученый доктор Масуд Солеймани, освобожденный США в рамках сделки по обмену заключенными, рассказал об условиях своего содержания в тюрьме. Об этом пишет NEWSru.co.il.

Как сообщает иранский телеканал Press TV, Солеймани – гематолог, занимающийся также стволовыми клетками. Взяв годовой отпуск, он прибыл с США по приглашению клиники Mayo в штате Миннесота, чтобы возглавить проводимое ей научное исследование. Однако 7 октября 2018 года, по прибытии в аэропорт Чикаго, был арестован сотрудниками ФБР и доставлен в федеральную тюрьму в Атланте. "Я сидел рядом с убийцами и наркоторговцами", - рассказывает иранский ученый.

Никакого обвинения ученому предъявлено не было. Представители ФБР лишь сообщили ему, что он задержан по подозрению в нарушении антииранских санкций – обходе запрета на вывоз в Иран биологических материалов. Солеймани признается, что в 2016 году действительно попросил двух своих студентов привезти из США гибридный белок, который был нужен для исследований.

Солеймани обменяли на докторанта Принстонского университета Вань Сюэ. Посредником при соглашении выступила Швейцария. Ученый рассказывает, что в эту страну его доставили в наручниках и ножных кандалах. В Иран он вернулся на самолете министра иностранных дел Мохаммеда Джавада Зарифа.