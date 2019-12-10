В Судане задержана супруга экс-президента страны Омара аль-Башира - Видад Бабикер по обвинениям в коррупции и помещена в женскую тюрьму в столице страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на арабский телеканал "Аль-Хадас".

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как пишет издание "Дустур", против Видад Бабикер выдвинуты сразу несколько серьезных обвинений: в манипуляциях с землями, махинациях со средствами благотворительного фонда и с финансированием строительства школ. Кроме того, следователи хотят узнать происхождение многочисленных банковских счетов и участков земли, принадлежащих жене аль-Башира.

В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.