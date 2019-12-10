Глава Twitter создает соцсеть нового поколения

Соучредитель и генеральный директор Twitter Джек Дорси рассказал о создании соцсети нового поколения, которая будет иметь революционные особенности. Об этом Дорси сообщил на своей странице, пишет Газета.ру.

Глава Twitter утверждает, что новая соцсеть станет децентрализованной, будет иметь открытый исходный код, что позволит пользователям создавать серверы для общения по указанным правилам. Для создания соцсети уже финансируется независимая команда, состоящая из пяти архитекторов, инженеров и дизайнеров.

Дорси отметил, что пользователи в новой соцсети смогут общаться как в электронной почте — используя различные площадки и общий протокол.