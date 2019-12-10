Медведев нашел новую должность Карапетяну
Бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян распоряжением главы Кабмина Российской Федерации Дмитрия Медведева от 10 декабря вошел в президиум экспертного совета при правительстве России, сообщает "Спутник-Армения".
Медведев утвердил состав президиума, на должность координатора которого назначен бывший глава администрации президента России Александр Волошин.
Помимо Волошина в президиум также вошли: бывшие главы правительства России Виктор Зубков, Сергей Степашин, Михаил Фрадков, президент Сбербанка Герман Греф, ректор РАНХиГС Владимир Мау, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, ректор МГУ Виктор Садовничий, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, бывший вице-премьер Игорь Шувалов и другие.
Экспертный совет при правительстве России – это постоянно действующий совещательный орган, который создан для оценки социально значимых и экономических решений Кабинета министров и обеспечения общественного контроля за деятельностью федеральных органов власти.