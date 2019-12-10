Российский телеканал: «СССР развалил Горбачёв с помощью армян и Карабаха»

Отдел информации 20:16

В ночь с 10 на 11 декабря в составе программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» прошла передача «28 лет без Советского Союза, как готовился развал СССР». В ходе этой передачи известный российский политический и общественный деятель Сергей Бабурин заявил, что СССР был развален специально, и обвинил в этом Михаила Горбачева. По словам Бабурина, для этих целей и нагнетался конфликт в Нагорном Карабахе.

«Кто начал создавать все сепаратистские движения, народные фронты? Из Москвы, под кураторством руководителей ЦК КПСС. Они стали насаждать, укреплять и говорить: «расшатывайте». Кто призывал армян забрать Нагорный Карабах, а азербайджанцев не отдавать Нагорный Карабах? Из политбюро ЦК, когда господин Яковлев поехал в Ереван и говорил: «Немедленно принимайте решение и забирайте у Азербайджана Карабах!»», - сказал Бабурин. По его словам, СССР начали разваливать еще в 1986 году.