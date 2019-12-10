Названы смертельно опасные туристические места для селфи

Как отмечается, некоторые дайверы игнорируют предупреждающие об опасности знаки. «В этой пещере нет того, ради чего стоило бы умереть», — говорится в одном из них. Нередко это место называют «Эверестом» подводного дайвинга.

Другой небезопасной для жизни туристической локацией считается национальный парк «Гранд-Каньон» в штате Аризона. По информации издания, ежегодно там умирают около 12 туристов, в том числе в результате падения с высоты. В общей сложности там погибли более 800 человек, не считая самоубийц.

Следующую позицию в перечне занял коралловый остров Бикини в составе Республики Маршалловы Острова, где в 1946-1958 годах США произвели серию ядерных испытаний. В результате в регионе до сих пор фиксируется высокий уровень радиации, а купание на местных пляжах запрещено.

Кроме того, в списке оказался кристаллический массив Монблан на границе Франции и Италии, город Нью-Смирна-Бич во Флориде, высочайшая на Земле вершина Эверест на границе между Непалом и Китаем, калифорнийский Йосемитский национальный парк, утесы Мохер в Ирландии, национальный парк Комодо в Индонезии, китайская гора Хуашань, парк слонов в тайском Чонбури, африканская пустыня Данакиль, остров Кеймада-Гранди в Бразилии, а также Дорога Смерти в Боливии.