"Я не думаю, что сейчас уместно обсуждать политические слухи. Но у меня есть одна договоренность – работать честно и главное, чтобы комфортно. Других нет. И не факт, что после этого дела и еще ряда завершенных дел мне не захочется попросить об отставке", - заявил Аваков, отвечая на вопрос, была ли у него договоренность с властями о сохранении должности главы МВД в случае быстрого раскрытия убийства журналиста Павла Шеремета.

В четверг Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к убийству причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Основной версией следствие считает убийство с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".