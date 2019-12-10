Аваков пообещал уйти в отставку После расследования ряда дел
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что может подать в отставку после завершения расследования ряда резонансных дел, передает РИА Новости.
Ранее глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что Аваков временно будет занимать должность главы МВД.
"Я не думаю, что сейчас уместно обсуждать политические слухи. Но у меня есть одна договоренность – работать честно и главное, чтобы комфортно. Других нет. И не факт, что после этого дела и еще ряда завершенных дел мне не захочется попросить об отставке", - заявил Аваков, отвечая на вопрос, была ли у него договоренность с властями о сохранении должности главы МВД в случае быстрого раскрытия убийства журналиста Павла Шеремета.
В четверг Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к убийству причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Основной версией следствие считает убийство с целью дестабилизации ситуации в Украине.
Журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".