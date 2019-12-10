США испытали баллистическую ракету

"Министерство обороны США провело 12 декабря, примерно в 08:30 по времени тихоокеанского побережья, летное испытание баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния. Мы в настоящее время изучаем результаты испытания", - сказал Карвер.

Ранее предполагалось, что США могут осуществить в четверг на базе Ванденберг испытание баллистической ракеты средней дальности. России и США до недавних пор запрещалось заниматься разработкой таких вооружений в соответствии с двусторонним Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако это соглашение утратило силу 2 августа в связи с выходом из него Соединенных Штатов.