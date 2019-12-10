США испытали баллистическую ракету
Вооруженные силы США провели сегодня испытание баллистической ракеты наземного базирования. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер, передает ТАСС.
"Министерство обороны США провело 12 декабря, примерно в 08:30 по времени тихоокеанского побережья, летное испытание баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния. Мы в настоящее время изучаем результаты испытания", - сказал Карвер.
Ранее предполагалось, что США могут осуществить в четверг на базе Ванденберг испытание баллистической ракеты средней дальности. России и США до недавних пор запрещалось заниматься разработкой таких вооружений в соответствии с двусторонним Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако это соглашение утратило силу 2 августа в связи с выходом из него Соединенных Штатов.