Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 21:48

Кандидат в президенты Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что предварительные результаты президентских выборов, которые независимая комиссия намерена объявить в ближайшее время, будут для него неприемлемы. А вот и второе событие прошедшего в Афганистане дня – группа талибов совершила самоубийственную, не имеющую и малейших шансов на успех атаку на американскую базу в Баграме. В аккурат после того, как в Вашингтоне решили возобновить переговоры с движением Талибан. В свое время мне достаточно много приходилось общаться с советскими и американскими специалистами, занимавшимися в Афганистане. Не с теоретиками и кабинетными экспертами, а с теми, кто постоянно работал в «поле», исколесив всю страну и будучи лично знаком чуть ли не с каждым сколько-нибудь заметным лицом – что с правительственной стороны, что со стороны совсем противоположной - какого-нибудь захолустного уезда. Их оценки удивительным образом совпадали – в Афганистане нет места стратегии и долгосрочному планированию, не стоит ломать над этим голову, а лучше всего быть готовым к тому, что сегодняшние договоренности ничего не будут стоить завтра, что от сказанных вчера слов откажутся без объяснения причин, а обещания ничего не стоят. И вообще, лучший способ свихнуться – это попытаться понять логику мышления твоих афганских оппонентов.

И не с нами это началось – достаточно почитать отчеты британских офицеров, несших в XIX веке службу в зоне пуштунских племен, на границе с Афганистаном, чтобы понять – еще с тех времен эта страна была лабиринтом, выход из которого отсутствовал. Такая вот местная специфика… В конце каждого года любой правительственный или около того офис из-за необходимости готовить итоговые отчеты превращается в небольшой филиал ада. Американские государственные конторы, в том числе – завязанные на афганской тематике – совершенно не исключение. Тем более, что в этот раз отчетность вылилась в нечто большее, чем перечисление реализованных мероприятий, - встал вопрос о том, а что Штаты вообще получили за эти 18 лет пребывания на земле Афганистана, которое обошлось Америке без малого в два триллиона долларов? Если кратко – достаточно взглянуть на оперативную карту, из самых свежих, чтобы понять – талибы в той или иной форме контролируют значительную часть страны, и изменить это с 2001 года никак не удалось. Афганистан продолжает оставаться одним из крупнейших в мире источников беженцев и мигрантов. За эти годы в операциях, проводившихся американской армией, погибли 2400 военнослужащих США и 38 тысяч мирных жителей, а всего потери гражданского населения за почти два десятилетия составили свыше полутора сотен тысяч человек. Что же до главного врага, бывшего таковым в 2001 году, аль-Каиды… Ее руководство действительно покинуло Афганистан, бин Ладен мертв, однако сама организация вполне себе существует и развивается – расширила присутствие в Афганистане, регулярно открывает свои филиалы в Северной Африке, Юго-Восточной Азии, Йемене, Ливии, Сомали, Ираке, Сирии – и далее везде.

Теперь – немного о деньгах, точнее – о том, насколько эффективно были израсходованы средства по отдельным статьям бюджета на то, что с пафосом называлось реконструкцией Афганистана. Около десяти миллиардов долларов было потрачено в Афганистане на борьбу с наркотиками. Сегодня из этой страны на мировые рынки поступает около 80 процентов героина. И если раньше, до американского вторжения талибы боролись с плантациями опийного мака, то теперь вполне освоили данный вид бизнеса и активно в нем задействованы. Соответственно – наладив прочные связи с международной наркомафией, став одним из ее базовых элементов. 87 миллиардов долларов США потратили на подготовку афганской правительственной армии и сил безопасности, на их оснащение, вооружение и подготовку. Но сегодня даже самый завзятый оптимист не осмелится утверждать, что вооруженные силы Афганистана могут хотя бы себя защитить от талибов, не говоря уже о чем-то большем. Практически любая крупная операция правительственных войск, если Кабул проводит ее самостоятельно, оборачивается поражением. После чего местные сорбозы предпочитают дезертировать и отсиживаться в укромных местах, иногда – уходить вместе с имуществом и оружием к талибам, а правительство устраивает новую насильственную мобилизацию. Любое сокращение американской поддержки афганской армии приводит только к одному результату – правительственные части подвергаются разгрому и разбегаются, сотрудники полиции и сил безопасности методично отстреливаются, а Кабул теряет контроль над очередной провинцией. Поэтому бодрые заявления о том, что вооруженные силы Афганистана готовы там что-то взять под свой контроль – у знающих людей вызывают лишь циничные ухмылки и вопрос: «А сколько часов они это будут контролировать? До первого талиба?»

30 миллиардов долларов было потрачено на «гуманитарную» часть программ по реконструкции – образование, медицину, жилищное строительство. Сегодня аппарат генерального инспектора по Афганистану констатирует, что эти средства «пошли на строительство больниц, в которых не лечили пациентов, на школы, в которых не было ни одного ученика, на сооружение объектов, которые сами афганцы сочли бесполезными, а потому – не использовали». Кроме того, 15,5 миллиарда долларов в период с 2008 по 2017 год были просто разворованы. Представителями властей, подрядчиками и посредниками – масса народа считала своим святым долгом зачерпнуть из финансового потока, щедро проливавшегося на Афганистан. Доходило до смешного – через цепочку подставных лиц компании, контролируемые теми или иными полевыми командирами талибов, получали подряды на сопровождение (!) американских грузов по дорогам Афганистана. Правда, нужно отдать должное – именно эти грузы до места назначения в абсолютном большинстве случаев доходили в целости и сохранности. И еще об одном аспекте – об одном триллионе и четырехстах миллиардах долларов, которые американский бюджет потратит до 2059 года на медицинское обслуживание и социальные пособия для инвалидов и ветеранов военных действий, которые Америка вела после 11 сентября 2001 года. На эти цели из бюджета уже потрачено 350 миллиардов долларов, причем, как утверждают американские эксперты, более половины этих расходов приходится на участников афганской войны. Такое вот эхо на предстоящие сорок лет…