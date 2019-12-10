И Сенат США признал «геноцид армян»

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить так называемый «геноцид армян», трансляцию заседания вел телеканал C-Span, передает РИА Новости.

Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием т.н. «геноцида армян» или любого другого геноцида, а также поощрять информирование о т.н. «геноциде армян».

Вопрос о признании т.н. «геноцида армян» является камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов. Резолюция, споры о которой велись десятилетиями, была проведена в палате представителей на фоне резкого ухудшения отношений Вашингтона с Анкарой из-за военной операции Турции в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе визита в Вашингтон, что признание палатой представителей т.н. «геноцида армян» в Османской империи бросает тень на турецко-американские отношения.