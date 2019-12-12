В ходе встречи стороны отметили высокий уровень развития отношений между Азербайджаном и Латвией и обсудили перспективы развития отношений между двумя странами.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита в Латвию встретился с президентом страны Эгилсом Левитсем, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, в том числе по ситуации в соответствующих регионах. В этой связи министр проинформировал президента Латвии о последней ситуации в переговорном процессе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

Левитс подчеркнул важность обеспечения принципа территориальной целостности государств и подчеркнул приверженность его страны урегулированию конфликтов на этой основе.

На встрече также обсуждались двусторонние и многосторонние отношения между Латвией и Азербайджаном, перспективы сотрудничества между двумя странами в рамках "Восточного партнерства", а также сотрудничество в рамках международных организаций.

Стороны также обменялись мнениями о развитии региональных транспортных коридоров и энергетических проектов, а также возможности расширения двусторонних экономических связей.

После встречи министр подписал Памятную книгу.