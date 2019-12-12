Гурбан Гурбанов: «Давайте не будем говорить, что это был неудачный год»

«Благодарю всех за то, что были с нами – и болельщики, и медиа, - говорит Гурбан Гурбанов. - Была интересная игра. На поле было много интересного. Жаль, что закончили турнир, не выиграв в последней игре. Но игроки боролись до конца и смогли вырвать ничью. Упорно трудились на поле, поэтому не проиграли.

Соперник играл иначе. В первом тайме прессинговать легче, но играть так все 90 минут сложно.

Во втором тайме мы неплохо начали, но неожиданно получили красную карточку. Однако желание у игроков было большим. В целом после выездной игры с АПОЭЛ все футболисты были очень огорчены, словно сезон для нас завершен. Сегодня было сложно настроить команду, но все же игроки собрались и желали победить.

Мы пропустили гол, и у нас не было иного выхода, кроме как атаковать. Мы даже пошли на риск, могли быть пойманы на контратаке. Но в итоге смогли сравнять счет и заработать очко.

С АПОЭЛ в гостях мы могли выиграть 3:0, но в последние 10-15 минут пропустили два гола. Это будто сломало команду.

Но все понимают, что это наша работа. Стараемся делать все от зависящее. Сегодня мы хотели сохранить за собой 3-е место. Теперь будем думать о матче Кубка Азербайджана с «Кешля».

В матчах с АПОЭЛ мы создали очень много моментов. Это не значит, что киприоты недостойны 2-го места. Если сегодня мы на 3-м месте, а они на 2-м, то значит они были сильнее нас.

Групповой этап – очень сложная стадия. Здесь все команды сильны. Мы хотим сделать следующий шаг и продвинуться вперед, но это нелегко. Если не получается, то надо стараться еще и еще. Мы не должны опускать руки. Когда я пришел в «Карабах», мы несколько лет не могли стать чемпионами, но усердно работали и победили. А потом попали в группу. Нельзя сдаваться. Пока у нашего клуба есть возможности, стараемся использовать их по максимуму и двигаться вперед. Посмотрим, как у нас это получится.

Этот год получился неудачным? Азербайджан вновь был на групповой стадии. Наши болельщики увидели такую команду, как «Севилья». Поэтому не могу сказать, что год получился неудачным. Если скажем «неудачный», то наш футбол и «Карабах» будут любить еще меньше. Если так говорить, то куда мы выйдем? И без того у нас клубы распадаются… Давайте не будем говорить о неудаче – мы как минимум видим в Баку сильные зарубежные клубы.

Меня снова выбрали лучшим тренером года? Спасибо журналистам (улыбается). Для меня это ответственность. Я всегда старался быть преданным своей работе. В меня верит «Карабах», в меня верят болельщики. Бывает, что я огорчаюсь. Порой это на меня действуют. Но я быстро беру себя в руки, потому что понимаю, какая ответственность на мне.

Смена поколений в «Карабахе»? Если команда постоянно играет на результат, то сложно затеять смену поколений. Это большой риск. Бывают игры, когда нам очень нужны более опытные футболисты. 4-5 лет назад привезти футболиста в Азербайджан было легче, чем сейчас. Одна из причин – снятие лимита на легионеров в Турции. Вторая – всего восемь команд в нашем чемпионате. Третья – нужен очень большой бюджет, чтобы футболисты, несмотря ни на что, ехали к нам.

Смена поколения – сложный процесс. Мы тоже не сидим на месте. Для наших болельщиков хотим быть чемпионами, играть в группе, выйти из группы. Даже у самых больших клубов бывают неудачные периоды. У «Барселоны», «Реала», «Манчестер Юнайтед»…».