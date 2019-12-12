В Сабаильском районе на улице Низами на площади Фонтанов два полуголых молодых человека с ножами пытались нанести себе повреждения, сообщает «Ени Мусават».

Согласно информации, когда прохожие пытались отговорить их от этого шага, они начали угрожать им ножами. Хулиганы также не обращали внимания на предупреждения сотрудников полиции и отказывались выполнять их требования.

Хулиганы угрожали нанести себе ранения, если полицейские приблизятся к ним. Однако сотрудникам полиции удалось их задержать и общественный порядок был восстановлен.