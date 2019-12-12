Эйнулла Фатуллаев 01:32

Известный российский миллиардер Фархад Ахмедов выступил с концептуальной программной статьей, посвященной политической ситуации в Азербайджане накануне внеочередных парламентских выборов. Статья вызвала широкий резонанс в общественном мнении страны и привлекла внимание политического истеблишмента. Таким образом, Ф.Ахмедов добился заданной цели: оппозиционные лидеры с большим воодушевлением восприняли аннотацию, нареченную избитым фразеологизмом «Дорожной карты», выразившей умонастроения НацСовета и Али Керимли. А власть просто-напросто не поняла своего идейного соратника, ибо в последние годы своими панегириками в адрес президента и власть имущих Ахмедов снискал себе именно такое реноме. Идейно-политическая платформа в прошлом нефтегазового магната обманула и ожидания экспертного сообщества – аналитическая выкладка вступает в жесткий антагонизм с выводами-антитезами, которые по сути являются ультимативной политической декларацией.

Исходя из мнимой в наших условиях теории политической конвергенции, Ахмедов по-мэтрски восклицает: оппозиция – это польза! Однако, приступая к глубокому и в общем-то объективному анализу сложившейся ситуации в стане противников алиевской власти приходит к неутешительному выводу, классифицируя азербайджанскую оппозицию на: а) реваншистско-пережиточную и маргинальную (подразумевая нацдеков и всех отщепенцев, выпавших из шинели НФА), б) новых паразитов, конкурирующих с классиками («реалисты» и прочие), в) аморфных флюидных интеллектуалов, г) религиозно-политическую (исламисты, проиранские шииты и радикальные ваххабиты)… Хотя, Ахмедов не говорит открыто, однако косвенно призывает к созданию качественно новой оппозиционной силы. Однако, вольная интерпретация и гиперболизированный анализ азербайджанской политической среды, вероятных форм и средств политической борьбы демонстрирует откровенно дилетантский подход Ф.Ахмедова к сложившейся политической системе. Первая ошибка: не парламентаризм, а президентская республика Главная ошибка в фабуле Ахмедова – неправильное толкование формы государственного правления, а также системы организации высших органов госвласти. Автор, увлеченно рассуждая об исключительной контрольно-надзорной функции парламента, забывает, что в Азербайджане установлена суперпрезидентская форма правления с неограниченными полномочиями главы государства, наделенного правом роспуска парламента. Да, вот такая особая разновидность республиканской формы правления, идентичная жесткой российской исполнительной вертикали, с которой Ф.Ахмедов прекрасно знаком в период своей деятельности в Совете Федерации. Речь идет о политологических азах, с которыми Ф.Ахмедов, видимо, плохо знаком. Ведь при такой классической президентской форме правления не бывает противовесов в лице парламента и суда. Олигарх путает парламентаризм с президентской республикой, дилетантски рассуждая о контрольно-ревизионных функциях Милли Меджлиса. Ахмедов не только ставит под сомнение конституционные основы азербайджанского государства, но и осуждает «цинично-равнодушное отношение общества к институту выборов». И вообще, по его мнению, в Азербайджане подорвано доверие к институту выборов. Кто виноват? Ахмедов шельмует властную элиту, обвиняя ее в сталинской управленческой методологии. Хотя, справедливости ради признаем, что если бы в Азербайджане властвовала сталинская концепция узурпации власти, то Фархад Ахмедов предавался политическим грезам не на барской яхте или в Гейчайской помещичьей усадьбе, а со своим инакомыслием разделил бы жалкое гулаговское существование с троцкистами и зиновьевцами. О каком плюрализме мнений может идти речь в сталинском обществе?

Оставим в покое историю, смог бы миллиардер Ф.Ахмедов так свободно раскидывать аналитическим умом в большинстве стран Средней Азии? Даже не в Туркменистане, а хотя бы в Казахстане? Ущемленное чувство справедливости автора не позволяет ему взглянуть правде в глаза. Деградацию института власти в Азербайджане обусловила стратегия как реваншистско-пережиточной, так и паразитирующей на антиклассике новой оппозиции. С 2005 года, с началом процесса окончательного разложения социальной базы системной оппозиции (первая тенденция началась после президентских выборов 2003 года), от которой отвернулась вся протестная электоральная база, противники власти и инакомыслящие сосредоточились на стратегии бойкота выборов. После окончательного краха революционного варианта развития ситуации произошла окончательная сегментация оппозиционного стана. Единственной идеологической и политической альтернативой власти стала малопривлекательная как для пассионарных социальных сил, так и для центробежных провластных – ретроградская национал-демократическая фронда.

Осознав тщетность попыток изменения статус-кво и соотношения социально-политических сил, именно этот атавистический атрибут горбачевской эры избрал стратегию политического выживания любой ценой, включая ренегатство, соглашательство, пораженчество, имитацию борьбы. Исчерпавшая реальные и даже потенциальные ресурсы оппозиция не только оказалась неспособной к достойной и равноправной борьбе, но в силу дезорганизации своей социальной базы осознала отсутствие возможностей для борьбы за выбор пассивного протестного электората и недовольной части общества, возложив всю ответственность за будущее страны на расплывчатое понятие – народ. Таким образом, Фархад Ахмедов искажает историю вопроса, извращает предысторию формирования однополюсной политической системы с участием единственного самодостаточного актора – власти. Ведь именно власть всячески стимулировала зарождение и становление конструктивной оппозиции, об отсутствии которой в своих рассуждениях сокрушается автор. Однако, все попытки создания конструктивных альтернатив – будь то Партии Демократических реформ Асима Моллазаде, Партии Великого сопротивления Фазиля Мустафы, клонированного НФА Гудрета Гасангулиева и многих других политических образований, избравших теорию ревизии и форм борьбы нацдековского учения, неоднократно получали возможности для самовыражения за парламентской кафедрой, ибо сама власть не была заинтересована в однородности политической элиты. Однако, в глянцевую эпоху шальной нефтяной эры индифферентное общество идентифицировала конструктивную оппозицию с властной элитой, не воспринимая сторонников эволюционной трансформации реальной альтернативой власти. И эта коллизия безусловно объясняется совокупностью факторов. В первую очередь, высоким уровнем жизни общества в период нефтяной индустриализации, что являлось безусловной заслугой власти в справедливом распределении дивидендов от нефтяного богатства.

Но конечно же, немаловажным фактором явилась тождественность и общность так называемых конструктивистов с классической непримиримой оппозицией. Большую роль в достижении нового общественного договора, воспринятого протестным электоратом, играло в тот или иной отрезок времени, перманентное примирение с властью отчужденных от нацдеков, но популярных в обществе политических лидеров – Аяза Муталибова, братьев Ализаде, затем Лалы Шовкет, наконец Рустама Ибрагимбекова… Во многом это определялось общей ценностной и мировоззренческой системой, одним социо-культурным уровнем перешедших на сторону власти политиков и самой властной элиты. Фархад Ахмедов обходит политический детерминизм в истории развития азербайджанской оппозиции в «тучных нулевых» и «реваншистских постнулевых», и поэтому ошибается в своем резюме. Ведь олигарх жил вдали Азербайджана, он не посвящен в перипетии политической жизни, ему не знакомы предпосылки создавшейся политической ситуации. Вторая ошибка: английская демократия для Китая В своей теории Фархад Ахмедов противопоставляет две формы политического режима: тоталитаризм и английскую демократию. В описании политических режимов, автор снова дилетант, и как-то своеобразно антинаучно перескакивает с одной социально-экономической формации на другую. При этом не осознавая диалектику развития западного буржуазного общества после эпохальной общеевропейской революции 1848 года. Как можно обособленно рассматривать формирование политического режима и формы правления вне этно-конфессиональных особенностей и архетипов народов?! А как же немецкий путь развития? Или австрийский консерватизм Миттерниха?! А почему отбрасывается французская политическая модель, на основе которой Маркс выстроил свою спираль истории. После революции наступает анархия, которая ведет бонопартизму, который завершается реставрацией?! А почему не рассматривается «уваровщина» с особым и доминантным русским миром, русским духом, воплощенном в сильном государстве и крепостном народе?! И неужели автор игнорирует восточное ноу-хау – модель исламской демократии, выраженной в современном Иране? И как быть с моделью теократического Израиля, подавившего право на религиозную альтернативу и светскость? И неужели панацеей от тоталитаризма для Китая является английская демократия? Что стало бы с этим великим государством, прояви великий Дэн сиюминутную слабость в дни восстания на Тяньаньмэнь?! Скажем, Китай со своей «второй экономикой в мире», столь враждебный к политическому плюрализму и проявлению либеральной оппозиционности, избравший модель внутрипартийной демократии, подтолкнул себя к социальному взрыву?

А именно так считает Фархад Ахмедов, уверяя, что концентрация в руках власти всех административных рычагов и ресурсов, наталкивает ее на ложный путь. Разве Китай на ложном пути, и ему нужна английская демократия?! Понимает ли вообще сам Фархад Ахмедов описанную суть вопроса?! И сразу же после поверхностного противопоставления эфемерного тоталитаризма и обособленной английской демократии, Фархад Ахмедов принимается за рассуждение о теории и философии оппозиции. Даже в самых закрытых тоталитарных странах существует альтернативная точка зрения, выраженная во внутрипартийной дискуссии. Это аксиома, не требующая доказательства либо опровержения. Что этим хочет сказать Ф.Ахмедов? Автор просто-напросто ставит в пример Азербайджану Россию с ее Общественной палатой, намекая, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не готов выслушивать и принимать публичную критику. Поразительно, ведь самым главным критиком собственной власти является Ильхам Алиев.

Обратитесь к последним речам президента, подвергнувшего резкой и систематической критике чиновничий класс, открыто говорившего о наболевших проблемах страны, недугах экономики… Президент каждый раз призывает журналистов, экспертов и критиков к открытому диалогу о проблемах. И Ф.Ахмедов считает эту власть патерналистской?! Третья ошибка: либерал-демократия подавляет религиозную свободу Далее Ф.Ахмедов в воинственном кемалистском духе рассуждает о недопустимости функционирования религиозно-политической оппозиции. Автор бьет в набат, привлекая внимание к высокому мобилизационному потенциалу религиозной оппозиции. Ф.Ахмедов снова противоречит самому себе. С одной стороны сторонник либерально-демократического пути развития осуждает власть за отсутствие равных возможностей для политической борьбы, а с другой - фактически призывает ограничить, вернее запретить деятельность религиозной оппозиции, угрожающей конституционным устоям страны. Позвольте, но как же теория английской демократии в данном случае коррелируется с призывом подавления политической свободы отдельно взятой социальной силы?!

Знает ли, Ф.Ахмедов – что такое либеральная демократия?! Это не социал-демократия, прошу не путать! Либерал-демократия провозглашает ограничить волю большинства и самой власти во имя свободы всех меньшинств и даже одного свободного гражданина! Как, предположим, отнесется Ф.Ахмедов к перспективе победы Исламской партии Азербайджана на парламентских выборах? Допускает ли он эту возможность? И что должна предпринять власть в случае, если электорат отдаст большинство голосов исламистам-шиитам – пятой колонны Тегерана? Почему-то в своей аналитической выкладке, автор как-то неуклюже упускает из внимания столь существенный проблематичный вопрос, порожденный торжеством либерал-демократии английского типа. Нет, в этой части, Ф.Ахмедов – сторонник решительных авторитарных и карательных методов. А как же сталинизм, либо тоталитаризм? А как же концентрация всей полноты власти в одних руках?! Как в своих рассуждениях Ф.Ахмедов перешагнет этот камень преткновения. С этого и начинаются белые пятна теории олигарха. Нет ответа на вопрос. Опять антиномия! Но Ф.Ахмедов непреклонен, он продолжает настаивать на создании реальной оппозиционной фракции в парламенте. А что если этой реальной фракцией станут сторонники заключенного в Гобустанский острог Гаджи Талеха? Как предлагает поступить Ахмедов, ведь речь идет о легитимности власти и ее репутации в мире, не так ли?! И здесь Ф.Ахмедов опять возвращается к своему излюбленному коньку – противоядие в конструктивной оппозиции! А откуда ей взяться? Ф.Ахмедов отвечает: генерация новых политиков. А если их нет в стране?! А дальше идут слова, слова, слова, бессодержательные, пустые, но заманчивые, как у забытого Гайдара и потерянного Явлинского. Словарный аппарат Ф.Ахмедова вызывает сарказм, автор пытается восполнить отсутствие ясных мыслей и аргументированных доводов нагрузкой политологической терминологии, которая часто используется не к месту. Ф.Ахмедов призывает к смене консервативной властной элиты, бессовестным образом не упоминая последние революционные изменения. Ведь И.Алиев сместил всю старую гвардию, и во власть вторглись молодые технократы, что обусловило стремительным образом регенерацию властной элиты. О каких еще консерваторах рассуждает Ф.Ахмедов? Где они? Неужели Микаил Джаббаров, Самир Нуриев, либо Али Асадов – представители консервативной плеяды азербайджанского политического класса?! Что за ахинея? И что же предлагает сам Фархад Ахмедов? Как ему видится путь избирательной реформы? Олигарх, то ли умышленно, то ли по незнанию, предлагает президенту и правящей элите сдать внесистемной оппозиции, которую критикует и отрицает, всю власть в стране. Иначе как объяснить несуразное требование Ф.Ахмедова распустить Центральную Избирательную Комиссию, окружные комиссии, пересмотреть в корне закон о выборах? Допустим власть приняла предложение российского олигарха, распустила ЦИК и окружные комиссии, предложив внесистемной оппозиции сформировать новые комиссии на паритетных началах. Знает ли Ф.Ахмедов, что у Народного Фронта либо партии Мусават не найдется и 50 компетентных представителей для работы в комиссиях? Ф.Ахмедов предлагает полностью перейти на пропорциональную систему выборов? Кого выставит Али Керимли на этих выборах? Непросвещённую Гезаль Байрамлы, а может Гавроша Сеймура Хази, либо неотесанного Тофика Ягублу? А может потрепанного жизнью арбузного экс-премьера?! Или забытого временем Искендера Гамидова?!