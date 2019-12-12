По традиции в конце каждого года Федерация гимнастики Азербайджана устраивает для зрителей зрелищное новогоднее шоу. Вот и на этот раз публику, которая посетит Национальную гимнастическую арену 24 декабря, ждет интересное представление под названием «Волшебные приключения Тарика Гиммастера и его друзей».

Основными сюжетными линиями шоу, поставленного по мотивам знаменитых сказок о Гарри Поттере, является освоение Тариком и его друзьями таинств колдовства, их стремление к приключениям в волшебном спортивном мире и – самое важное – сила дружбы.

Жизнь главного героя Тарика Гиммастера в рассказе, исполненном членами сборных команд и хореографами по различным видам гимнастики, полностью изменилась, когда он вошел в Магическую арену гимнастики для освоения навыков волшебства и ловкости.

Тарик и его верные друзья Гамида и Рауф, с которыми он познакомился на арене, отправляются в невероятный, волшебный путь в спортивном мире. Их ожидают интересные приключения, веселые уроки волшебства в разных гимнастических дисциплинах. И в конце они поймут, что самая сильная магия в спорте — это сила дружбы.

Таинственные декорации, сменяющие друг друга, приятные музыкальные композиции и очень интересные выступления участников шоу перенесут вас в путешествие в волшебный и магический мир Тарика Гиммастера.

Шоу начнется в 18:00 24 декабря. Билеты можно приобрести в кассах Национальной гимнастической арены, а также в режиме онлайн по адресу https://ticketing.mga.az/az/competition/76/#/buyticket.

Цена билетов колеблется от 15 до 30 манатов.