Полад Бюльбюльоглы об открытии моста на азербайджано-российской границе

«Намеченное на 24 декабря торжественное открытие – это не просто парадное событие: мост послужит интенсификации товарооборота. Известно, что у нас растет товарооборот и, как следствие, повышается грузопоток», - сказал азербайджанский посол, отметив, что будут созданы более комфортные условия для прохождения таможни и отдельно для легкового транспорта, для автобусов.

Проект возведения мостового перехода осуществляется в рамках соглашения, подписанного в августе 2013 года между правительствами России и Азербайджана. Новый мост заменит существующий, который был построен в 1957 году. Длина нового моста составит 325,3 м, ширина 17,3 м, стоимость строительства на азербайджанской территории - 36,5 млн манатов.