Новогодняя акция от сети магазинов Maxi.az

Сеть магазинов электроники и бытовой техники Maxi.az поздравляет всех с наступающим Новым годом и предлагает своим покупателям новогоднюю акцию.

На этот раз в сети Maxi.az с 10 декабря, за 20 дней до начала Нового года, вас ждут ежедневные скидки до 50% на определенные виды товаров. Начиная с 20:20 каждый день Maxi.az ждет своих покупателей как в офлайн-магазинах, так и в интернет магазине!

Перейдя по ссылке, Вы сможете узнать о скидках на бытовую технику в Баку и остальных наших магазинах. Ассортимент акционного товара будет обновляться ежедневно. Акция продлится до 5 января.

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