Россия чуть не сбила британский истребитель в Сирии

Израильское информационное издание «Nziv» сообщает о том, что несколько недель назад Россия применила против самолета Королевских ВВС Великобритании свои системы противовоздушной обороны, расположенные на авиабазе «Хмеймим».

По данным израильского ресурса, российские средства противовоздушной и противоракетной обороны были приведены в степень высшей боевой готовности, что указывает на готовность незамедлительного открытия огня.

«22 ноября истребитель британских ВВС Eurofighter Typhoon недопустимо приблизился к авиабазе «Хмеймим». Такая деятельность признана попыткой заставить российские системы ПВО включиться в активном режиме и работать, чтобы выдать свое местоположение и определить, какие типы устройств задействованы», - сообщает «Nziv» со ссылкой на собственные источники.

Насколько объективной является подобная информация – неизвестно, однако, учитывая данные специализированных ресурсов, британский истребитель не нарушал границ воздушного пространства Сирии, однако при этом находился всего лишь в нескольких секундах полета от него.