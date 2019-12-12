Еще один депутат решил уйти из партии Иванишвили

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" лишится еще одного депутата. О решении покинуть ее и отказаться от мандата сообщил на своей странице в Facebook Отар Чрдилели.

В качестве причины ухода он назвал утверждение бессрочно кандидатов в судьи Верховного суда, напомнив, что большинство из них обвинялись в тенденциозности и принадлежности к клану, пишет Sputnik Грузия.

Стать независимым депутатом Чрдилели не захотел, так как считает, что не имеет на это права. Он прошел в парламент не как мажоритарный депутат, а по партийному списку.

С начала года правящую партию Грузии покинули 26 депутатов (не считая Чрдилели), большинство из них решили стать независимыми депутатами и оппонировать властям. Многие ушли после провала 14 ноября конституционных поправок о переходе на пропорциональную систему парламентских выборов с 2020 года.