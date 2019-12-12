Посол США о принятой Сенатом резолюции по «геноциду армян»

Принятие Сенатом США резолюции по так называемому «геноциду армян» не является отражением официальной политики администрации Белого Дома. Об этом журналистам сказал посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

«Данная резолюция является документом законодательного органа. Сенат принял свое решение по этому вопросу, и мы должны принимать это во внимание», - сказал американский дипломат, отметив, что США и Турция являются союзниками, в частности, в рамках НАТО.

«Мы близкие друзья и партнеры. Мы будем продолжать нашу дружбу», - заявил Э.Литценбергер.