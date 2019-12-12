Трамп анонсировал «большую сделку с Китаем»

Президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

«Президент Дональд Трамп подписал так называемую торговую сделку первой фазы с Китаем, предотвратив введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из азиатской страны общим объемом около $160 млрд», — говорится в сообщении.

Как отметили источники, условия первого этапа торговой сделки уже согласованы, однако правовое обоснование документа пока не доработано. Представитель Белого дома отказался прокомментировать агентству эту информацию.

Вечером 12 декабря Трамп в своем Twitter написал: «Подходим очень близко к большой сделке с Китаем. Они хотят этого, и мы тоже». До этого газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила, что Вашингтон на переговорах с Пекином предложил вдвое сократить пошлины на китайские товары на сумму примерно $360 млрд.