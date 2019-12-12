Объявлены специальные цены на покупку Mercedes-Benz GLE
В преддверии Нового года официальный дистрибьютор Mercedes-Benz в Азербайджане ООО "Автокапитал-Азербайджан" объявляет о выгодных условиях для приобретения модели Mercedes-Benz GLE.
До 1 января 2020 года потребители смогут приобрести автомобили этой марки по специальным ценам:
|
Модель
|
Специальная цена, AZN
|
Регулярная цена, AZN
|
Выгода, AZN
|
GLE 450 4MATIC
|
164643
|
173311
|
8667
|
GLE 450 4MATIC
|
150739
|
158671
|
7932
|
GLE 450 4MATIC
|
158595
|
166941
|
8345
|
GLE 450 4MATIC
|
147947
|
155732
|
7785
|
GLE 450 4MATIC
|
154178
|
162292
|
8114
|
GLE 450 4MATIC
|
160541
|
168988
|
8448
|
GLE 450 4MATIC
|
139065
|
146384
|
7319
|
GLE 450 4MATIC
|
166311
|
175065
|
8755
|
GLE 450 4MATIC
|
150824
|
158760
|
7936
|
GLE 450 4MATIC
|
145874
|
153553
|
7679
|
GLE 450 4MATIC
|
148952
|
156794
|
7842
|
GLE 450 4MATIC
|
157531
|
165823
|
8292
|
GLE 450 4MATIC
|
159410
|
167801
|
8391
|
GLE 450 4MATIC
|
193830
|
204031
|
10202
|
GLE 450 4MATIC
|
156217
|
164437
|
8220
|
GLE 450 4MATIC
|
156087
|
164303
|
8217
|
GLE 450 4MATIC
|
159135
|
167511
|
8376
|
GLE 450 4MATIC
|
153083
|
161141
|
8058
|
GLE 450 4MATIC
|
145227
|
152871
|
7645
|
GLE 450 4MATIC
|
164889
|
173568
|
8679
Воспользоваться такой возможностью можно в официальной дилерской сети Mercedes-Benz в Азербайджане: Autostar Kaukasus - тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976; Abşeron Avtomobil Mərkəzi - тел.: + 994 12 347 78 00