Объявлены специальные цены на покупку Mercedes-Benz GLE

В преддверии Нового года официальный дистрибьютор Mercedes-Benz в Азербайджане ООО "Автокапитал-Азербайджан" объявляет о выгодных условиях для приобретения модели Mercedes-Benz GLE.

До 1 января 2020 года потребители смогут приобрести автомобили этой марки по специальным ценам:

Модель

  

Специальная цена, AZN    

  

Регулярная цена, AZN    

  

Выгода, AZN 

  

GLE 450 4MATIC

  

164643

  

173311

  

8667

  

GLE 450 4MATIC

  

150739

  

158671

  

7932

  

GLE 450 4MATIC

  

158595

  

166941

  

8345

  

GLE 450 4MATIC

  

147947

  

155732

  

7785

  

GLE 450 4MATIC

  

154178

  

162292

  

8114

  

GLE 450 4MATIC

  

160541

  

168988

  

8448

  

GLE 450 4MATIC

  

139065

  

146384

  

7319

  

GLE 450 4MATIC

  

166311

  

175065

  

8755

  

GLE 450 4MATIC

  

150824

  

158760

  

7936

  

GLE 450 4MATIC

  

145874

  

153553

  

7679

  

GLE 450 4MATIC

  

148952

  

156794

  

7842

  

GLE 450 4MATIC

  

157531

  

165823

  

8292

  

GLE 450 4MATIC

  

159410

  

167801

  

8391

  

GLE 450 4MATIC

  

193830

  

204031

  

10202

  

GLE 450 4MATIC

  

156217

  

164437

  

8220

  

GLE 450 4MATIC

  

156087

  

164303

  

8217

  

GLE 450 4MATIC

  

159135

  

167511

  

8376

  

GLE 450 4MATIC

  

153083

  

161141

  

8058

  

GLE 450 4MATIC

  

145227

  

152871

  

7645

  

GLE 450 4MATIC

  

164889

  

173568

  

8679

  

 Воспользоваться такой возможностью можно в официальной дилерской сети Mercedes-Benz в Азербайджане:  Autostar Kaukasus - тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976; Abşeron Avtomobil Mərkəzi - тел.: + 994 12 347 78 00

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