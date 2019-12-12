«Шимал-2» была сдана в эксплуатацию в сентябре текущего года. Раньше, поступающая вода из Каспия, для охлаждения конденсатора и оборудования паровых турбин возвращалась обратно, сейчас эта вода, поступает в новую МГЭС, с помощью кинетической энергии воды вырабатывается электроэнергия. Строительство малой гидроэлектростанции было осуществлено местными специалистами, а в процессе монтажа участвовали и зарубежные специалисты. Вся работа длилась всего несколько месяцев.

За год на 300 кВт-ой малой гидроэлектростанции будет выработано около 2,5 млн. кВт/час электроэнергии, которая будет использована для собственных нужд электростанций «Шимал-1» и «Шимал-2». Сэкономленный объем электроэнергии, который раньше был использован для собственных нужд станций, будет направлен в общую энергосистему.

Отметим, что аналогичная практика будет внедрена на территории и других электростанций. Уже запланировано строительство малой гидроэлектростанции на территории электростанции «Джануб».