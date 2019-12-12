Атамбаева обвинили в убийстве
Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено уведомление о подозрении в убийстве оперативника во время штурма дома экс-лидера, заявил адвокат Атамбаева Замир Жоошев.
Уточняется, что бывший глава Киргизии обвиняется в убийстве заместителя командира спецподразделения "Альфа" Госкомитета нацбезопасности Усенбека Ниязбекова. По данным следствия, оперативник был застрелен из снайперской винтовки Драгунова.
Согласно утверждению адвоката, сотрудники "Альфы" выполняли преступный приказ руководства ГКНБ. "Для реализации привода подозреваемого не надо проводить спецоперацию с участием спецназа, чьи функции заключаются совершенно в другом", - цитирует адвоката Интерфакс.
Жоошев утверждает, что противники Атамбаева хотят "все повесить на него".