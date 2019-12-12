Эрл Литценбергер: США поддерживают независимость и суверенитет Азербайджана
США продолжают сотрудничество с Азербайджаном в вопросах безопасности, заявил журналистам посол США Эрл Литценбергер.
«Мы продолжим сотрудничество с Азербайджаном в сфере безопасности. США уважают суверенитет и независимость Азербайджана, в рамках этого стараемся оказывать всяческую поддержку по вопросам безопасности», - сказал Литценбергер, отметив, что Вашингтон привержен расширению сотрудничества с Баку в различных направлениях.