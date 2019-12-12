Азербайджан наращивает валютные резервы

Стратегические валютные резервы (СВР) Азербайджана в январе-ноябре 2019 года увеличились на 12,7%, заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.

"С начала 2019 года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 12,7% и в настоящее время составляют $50,4 млрд", - отметили в Центробанке.

По состоянию на конец 2018 года СВР составляли около $44,8 млрд.

В ЦБ подчеркнули, что благоприятная конъюнктура на мировых рынках нефти и рост ненефтяного экспорта Азербайджана позволяют сохранить на высоком уровне объем профицита платежного баланса. «Средняя цена на нефть на мировых рынках за 11 месяцев 2019 года составила $64,1 за баррель, хотя это ниже, чем в 2018 году - $72 за баррель. Тем не менее за 11 месяцев текущего года Азербайджан увеличил экспорт на 2,3%, в том числе ненефтяной экспорт – на 17,5%», - отметили в Центробанке.