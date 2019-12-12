МВД об инциденте в центре Баку видео
Министерство внутренних дел Азербайджана распространило заявление в связи с инцидентом на улице Низами на площади Фонтанов.
Как сообщили в МВД, вечером 12 декабря двое мужчин попытались совершить кражу в одном из магазинов на улице Уз.Гаджибекова. Когда работники торговой точки предотвратили эту попытку, хулиганы скрылись с места происшествия, угрожая ножом.
Благодаря оперативности сотрудников полиции, патрулировавших данную территорию, злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел полиции. В ходе расследования выяснилось, что это жители Евлахского района, ранее судимые за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью и хулиганство Ясин Абдуллаев и Махмуд Мамедов.
По факту проводится расследование.