Еще в трех округах баллотируются семьи колхозный подряд
Несколько дней назад haqqin.az писал, что председатель муниципалитета Амирджана, член ЙАП Рафаэль Джафаров выдвинул на предстоящих муниципальных выборах кандидатуры 8 своих ближайших родственников.
Однако вскоре выяснилось, что Рафаэль Джафаров не единственный, кто решил поучаствовать в муниципальных выборах всем семейным кланом.
Пользователи соцсетей выяснили, что подобная картина наблюдается еще как минимум в трех избирательных округах.
Так, в Ордубадском избирательном округе №7 все 19 кандидатов являются членами партии ЙАП, и большинство из них приходятся родственниками друг другу. Аналогичная картина наблюдается и на выборах главы муниципалитета по округу Сабиркенд, где большинство из 13 кандидатов являются представителями семей Мамедовых, Фараджовых и Мехбалиевых.
Кандидатами по округу Ваненд являются представители семейств Имановых, Байрамовых и Яхьявеых.