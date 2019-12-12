Еще в трех округах баллотируются семьи колхозный подряд

Отдел информации

Несколько дней назад haqqin.az писал, что председатель муниципалитета Амирджана, член ЙАП Рафаэль Джафаров выдвинул на предстоящих муниципальных выборах кандидатуры 8 своих ближайших родственников.

Однако вскоре выяснилось, что Рафаэль Джафаров не единственный, кто решил поучаствовать в муниципальных выборах всем семейным кланом.

Пользователи соцсетей выяснили, что подобная картина наблюдается еще как минимум в трех избирательных округах.

Так, в Ордубадском избирательном округе №7 все 19 кандидатов являются членами партии ЙАП, и большинство из них приходятся родственниками друг другу. Аналогичная картина наблюдается и на выборах главы муниципалитета по округу Сабиркенд, где большинство из 13 кандидатов являются представителями семей Мамедовых, Фараджовых и Мехбалиевых.

Кандидатами по округу Ваненд являются представители семейств Имановых, Байрамовых и Яхьявеых.

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