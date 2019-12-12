Что ищет спецназ в доме экс-главы Федерации футбола Армении
Спецназ полиции Армении проводит обыски в доме и различных объектах, принадлежащих экс-главе Федерации футбола Армении, бизнесмену Рубену Айрапетяну, пишет Rusarminfo.
По сообщению полиции, сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью полиции Армении ( 6-й отдел) обыски проводятся в рамках возбужденного уголовного дела.
"Возбуждено уголовное дело, в рамках которого идут проверки в доме Рубена Айрапетяна и принадлежащих ему строениях", - цитирует сообщение полиции Sputnik Армения.
Ранее в прессе появились сведения о том, что Айрапетян с 2012 по 2018 год вел работы по строительству и ремонту футбольных стадионов и спортивных школ в нескольких городах Армении. По предварительным данным, он представлял фальшивые акты, таким образом присваивая деньги в особо крупных размерах.