Помимо увольнения главного тренера сборной Азербайджана Николы Юрчевича, о чем haqqin.az уже сообщал, было решено отказаться от услуг главного тренера юношеской (U-17) сборной Вугара Мамеда.

Сегодня в штаб-квартире АФФА состоялось заседание Исполнительного комитета, на котором был принят ряд решений.

Обсуждались и финансовые проблемы футбольного клуба «Габала». В том случае, если спонсоры клуба откажутся его финансировать, согласно правилам лицензирования, будет использована банковская гарантия, предоставленная «Габалой».

Также на Исполкоме было решено учредить приз Fair Play и подготовить «Этический кодекс азербайджанского футбола». Согласно уставу Фонда футбольных ветеранов, принято решение выплачивать пенсии следующим лицам: Эльбрус Аббасов, Рафик Ализаде, Самедага Шихларов, Новиль Исмайлов, Вахид Аббасов, Чингиз Гашимов, Абдулгани Нурмамедов, Тахир Амирасланов, Шакир Гарибов, Октай Абдуллаев, а также Самед Гурбанов и Искендер Джавадов, которые будут получать специальные пенсии.

Помимо этого, в ходе заседания членам Исполкома была предоставлена информация о новом поле с искусственным покрытием в Гяндже и подготовке к матчам Евро-2020. Был представлен отчет о том, как клубы Премьер-лиги тратят деньги, выделенные УЕФА для развития детского футбола. А специальная комиссия по договорным матчам представила доклад, на основе которого Исполком обратился к Дисциплинарному комитету АФФА о принятии соответствующих решений.