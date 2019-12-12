Ахмет Давутоглу объявил о создании новой партии

Сегодня в Анкаре было объявлено о создании новой партии под названием Партия будущего , лидером которой является экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу.

Как сообщает Hurriyet, учредителями партии являются 154 человека. Часть из них - лица, покинувшие правящую Партию справедливости и развития. Девиз партии - "У нас одно будущее".

Выступивший на презентации партии А.Давутоглу сказал: "Мы пришли не осуждать прошлое, а строить общее будущее и говорить о новом. На данный момент нужно говорить о политике, которая не отделяет нас друг от друга, а объединяет".

Ахмет Давутоглу в 2009-2014 годах был министром иностранных дел Турции, в 2014-2016 годах - премьер-министром страны. В 2014-2016 годах - председатель правящей Партии справедливости и развития. 22 мая 2016 года подал в отставку с должности премьер-министра страны. В сентябре этого года покинул ряды Партии справедливости и развития.