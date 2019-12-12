Экс-президент Армении Роберт Кочарян чувствует себя хорошо, в ближайшие несколько дней он полностью поправится, сказал руководитель офиса бывшего армянского лидера Виктор Согомонян, пишет Sputnik Армения.

Ранее стало известно, что Кочаряна госпитализировали в медцентр Измирлян, и он проходит стационарное лечение.

Согомонян отметил, что подробной информации для журналистов в настоящее время у него нет: «Это личные данные, медицинская информация. Я не имею права связываться с бывшим президентом из-за того, что он находится под арестом. Информация доходит до меня с некоторым опозданием. Знаю, что чувствует он себя хорошо. Особых проблем со здоровьем у него нет».

По некоторым данным, Кочарян был прооперирован в указанном медучреждении. В октябре этого года он уже проходил курс стационарного лечения, завершившийся операцией.