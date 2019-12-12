Ильхам Алиев на церемонии сдачи танкера «Лачин» фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию первого танкера «Лачин», построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство». Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
С участием главы государства состоялись также церемонии по спуску на воду паромного судна «Азербайджан», сдачи в эксплуатацию новых закупленных судов по снабжению платформ «Шахдаг», «Ходжалы», «Губа», «Муровдаг» и «Савалан».