Алхас Исмайлов 14:28

В редакцию haqqin.az обратился житель Баку Орхан Исмаилов, ставший жертвой международного афериста гражданина Ирана Фарзада Форузанмехра. Как рассказал О.Исмаилов, с иранцем в конце декабря 2018 года его познакомил квартирный маклер по имени Нариман.

«Дело в том, что я продавал квартиру своей матери, Салимы Бабаевой, и Фарзада, которого мне представили как реального покупателя, показался мне человеком порядочным, интеллигентным. Квартира хорошая, расположена в доме по адресу ул. Гасана Меджидова, 14, в новом жилом комплексе «Алмазплаза». Просил я за нее 240 тысяч манатов. Поскольку маме было необходимо срочное дорогостоящее лечение, я предложил иранцу сразу начать процесс купли-продажи. Благодаря моим связям в нотариальной конторе, все было оформлено быстро. Фарзада уговорил меня передать деньги лично. Однако в конце декабря прошлого года он позвонил, заявив, что для окончательного оформления его как собственника жилплощади нужно срочно выписать оттуда мою мать. И я незамедлительно выполнил это. Что же касается денег, то иранец, сославшись на то, что в праздничные новогодние дни банки не работают, обещал передать всю сумму в первых числах января. Потом еще несколько дней он присылал мне голосовые сообщения и даже фото денег, которые должен был за квартиру. 6 января он сообщил, что передаст деньги 7-го утром, но с этого момента перестал отвечать на мои звонки. А 8-го числа мне звонит совершенно незнакомый человек и заявляет, что он родственник некой Севиль Азизовой, которая приобрела у Фарзада за 210 тысяч манатов квартиру по такому-то адресу (называет адрес моей матери). То есть иранец продал нашу квартиру, не заплатив мне.

Возмущенный я принялся ему звонить, но мне сообщили, что Фарзада с семьей уже в Нью-Йорке… Только тогда я понял, что меня попросту кинули на деньги», - поведал Орхан Исмаилов свою печальную историю. В дальнейшем он обратился в правоохранительные органы, и в феврале 2019 года прокуратурой Ясамальского района против Фарзада было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупных размерах». Расследование, проведенное следственным отделом полиции Ясамальского района, установило, что 28 декабря 2018 года гражданин Ирана Фарзада Форузанмехр продал 2-комнатную квартиру гражданке Азербайджана Бабаевой Салиме за 210 тысяч манатов и сбежал в Турцию. По факту он был объявлен в межгосударственный розыск.

Позже выяснилось, что супруга Фарзада - Атефе Дехганизаде находится в Баку, но от следствия она упорно уклонялась, не желая ни приходить по повестке, ни давать показаний. Более того, женщина даже попыталась оклеветать Ф.Исмаилова, заявив, что тот грозился украсть их сына. А через некоторое время следственные органы узнали, что чета Фарзада – Дехганизаде за мошеннические действия находится в розыске в Иране. Супруге иранца запретили выезд за пределы Азербайджана ввиду ее нежелания помочь следствию. Эпизоды авантюрной пары еще расследуются, однако несколько дней назад уже состоялся суд по иску О.Исмаилова. Однако вынес он странное решение. Ясамальский суд под председательством Гюнель Акперли принял странное решение о снятии запрета на выезд из страны Атефе Дехганизаде, не выслушав доводов ни истца, ни прокурора. Чтобы опротестовать решение Ясамальского суда, О.Имаилову пришлось обратиться в Апелляционный суд.

В то же время через сайт haqqin.az Орхан Исмаилов обращается к президенту страны И.Алиеву, первому вице-президенту М.Алиевой и председателю Верховного суда Р. Рзаеву с просьбой помочь ему защитить свои права как гражданина Азербайджана и восстановить справедливость. «Моя мать прикована к постели, я сам от пережитого тоже заболел, а наша семья теперь вынуждена ютиться в арендованном жилье. Непонятно, почему судья Г.Акперли как защитник закона и интересов граждан страны проигнорировала и мошенничество Фарзада, и мое бедственное положение. Я верующий человек и никогда не буду воевать с женщиной, но тем не менее уверен, что Атефе Дехганизаде знала о мошенничестве своего мужа и была с ним заодно. Иначе на какие деньги она снимает дорогую квартиру в Баку.