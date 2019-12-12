Сотрудники Главного оперативно-следственного управления Госкомтаможни пресекли реализацию в Азербайджане большого количества пиротехнических изделий.

Оперативникам поступила информация о том, что гражданин Азербайджана Ильгар Мамедов приобрел крупную партию пиротехнических средств и хранит их в подземном гараже ЖСК Yeni Ev по адресу Низаминский район, ул. Узбекистан, 1.

В общей сложности, в подземном гараже было обнаружено 114 тысяч 789 единиц пиротехнических изделий разных марок.

По факту ведется расследование.