В рамках кампании «Особенный Новый год», начавшейся с 1 декабря в крупнейшем в Баку и сданном для проживания жилом комплексе премиум-класса Renessans Palace, желающим приобрести квартиру предоставляется скидка до 10%, беспроцентный внутренний кредит сроком до 36 месяцев или дарится парковочное место.

«Особенный Новый год» - отличная возможность для желающих приобрести квартиру премиум-класса. Кампания продлится до 10 января. Каждый желающий начать новый год с новыми желаниями, может воспользоваться этими предложениями скидок и подарков от Renessans Palace.

Renessans Palace, построенный согласно всем требованиям качества, инфраструктуры, услуги, и другим параметрам премиум-класса, состоит из четырех корпусов, двадцати подъездов и 1 084 квартир. Высота квартир выше стандартных размеров и достигает 3,35 метра. На каждом этаже находится не более 4 квартир, в каждом подъезде для удобства жителей функционируют три скоростных лифта марки Mistubishi.

Если и вы хотите стать частью истории, созданной Renessans Palace, звоните по этим номерам телефонов: 012 538 29 77, 050 715 88 88.