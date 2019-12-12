Турция может купить дополнительные С-400

Турция и Россия близки к заключению соглашения по поставкам дополнительных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"Переговоры о приобретении Турцией второго полка С-400 достигли досягаемой отметки. Подписание соглашения уже не за горами", - цитирует его Bloomberg.

Демир также заявил, что Анкара и Москва намерены подписать соглашение о совместном производстве элементов для ЗРС: "После согласования финальных деталей мы подпишем соглашение касательно совместного производства систем, либо же совместного производства определенных элементов в Турции", - передает РИА Новости.

Кроме того, руководитель турецкого оборонпрома подтвердил, что Анкара "ведет работу для того, чтобы ввести первые системы С-400 в строй к апрелю 2020 года".

Демир также отметил, что Россия предложила Турции "поставки истребителей Су-35 по определенной цене".