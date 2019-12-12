Назван главный режиссер десятилетия

«Мы с гордостью сообщаем о том, что Дени Вильнев получит награду "Кинорежиссер десятилетия" на нашей церемонии, которая состоится 9 января 2020 года. Невероятная фильмография Вильнева включает в себя такие картины, как «Пожары», «Пленницы», «Прибытие», «Убийца» и «Бегущий по лезвию 2049», — говорится в посте.

После выхода ленты «Прибытие» в 2016 году Вильнева номинировали на «Оскар», однако он так и не получил золотую статуэтку. В 2018 году портал Metacritic включил его в список из 30 кинематографистов, не снявших за свою карьеру ни одного провального фильма.