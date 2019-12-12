Бердымухамедов запретил амнистировать коррупционеров

В 2015 году запрет на амнистию в стране был введен в отношении наркоторговцев. Кроме того, амнистия чаще всего не применяется к политзаключенным, хотя в официальных документах это не отражено, пишет Fergananews.

Агетство отмечает, что в силовых структурах Туркмении наблюдается активность по борьбе с коррупцией. В конце ноября к 15 годам приговорен экс-министр внутренних дел Исгендер Муликов и бывший глава миграционной службы Мейлис Нобатов. Муликов до этого занимал свой пост 10 лет. Новый министр внутренних дел Мамметхан Чакыев инициировал масштабную проверку имущества подчиненных. Кроме того, независимые СМИ узнали о проведении проверки имущества министра национальной безопасности Яйлыма Бердыева.