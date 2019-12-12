За десять месяцев 2019 года естественная убыль населения России, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила 259,6 тыс. человек, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

По итогам года этот показатель станет рекордным за 11 лет. Отмечается, что приток мигрантов не сможет перекрыть масштабную убыль россиян, из-за чего постоянная численность населения сократится уже второй год подряд. За январь — сентябрь в Россию прибыли только 193 тыс. мигрантов, и, так как пик миграционного притока приходится на весенне-летние месяцы, до конца года переломить ситуацию не удастся, считают эксперты.

Таким образом, за 9 месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек. В 2018 году впервые за 10 лет население сократилось на 96,4 тыс. человек, до 146,9 миллиона.

На 1 сентября 2019 года численность постоянного населения России составила 146,7 млн человек. Летом этого года ООН выпустила доклад, посвященный глобальным демографическим изменениям. Согласно пессимистичному прогнозу ООН, к 2050 году население РФ сократится до 124,6 млн человек, а к 2100 году — до 83,7 млн, то есть почти в два раза. По оптимистичному прогнозу, через 30 лет в России будут проживать 147,2 млн человек, а в 2100 году — 182,1 миллиона.