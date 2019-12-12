Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:41

В четверг, 12 декабря, Сенат США единогласно одобрил резолюцию, в которой массовое убийство армян в Османской империи в начале XX века было признано геноцидом. Напомню, что в октябре этот документ был одобрен конгрессменами. Ну а днем ранее комитет по международным отношениям Сената США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции за покупку российских ЗРК С-400 и военное вторжение в северную Сирию.

Так что повод, в связи с которым на Капитолии прошел сеанс канкана со скелетами вполне очевиден – уязвить Анкару всеми возможными способами, заставить Турцию ожесточенно расчесывать места американских укусов так, чтобы времени на реализацию самостоятельной внешней политики не оставалось. «Шаг вправо, шаг влево – попытка к бегству из НАТО, прыжок на месте – провокация», - видимо, в такие вот рамки хотелось бы части американского истеблишмента поставить Эрдогана в частности, и всю Турцию – в целом. Примечательно, что санкции против Анкары поддерживают как демократы, так и республиканцы. Что, в общем-то, только подтверждает давно существующие опасения о впадении конгрессменов и сенаторов в легкий неадекват, причем партийная принадлежность от этого интеллектуального расстройства иммунитетом ни в коем случае не является. Поскольку инициаторами зажигательной пляски на костях стал не только сенатор-демократ Боб Менендес, но и республиканец Тед Круз. Более того, если раньше неоднократно вносившуюся резолюцию «о геноциде армян» в Сенате и Конгрессе блокировали сторонники президента Трампа, то вчера все они предпочли проголосовать «за», массово, по всей видимости, очаровавшись танцевальными па, которыми фигуряли инициаторы антитурецкой кампании. В стремлении досадить Трампу и наказать Анкару на Капитолии явно перешли границу здравого смысла, поскольку занялись крайне опасным делом – ревизией противоречивых исторических событий, произошедших без малого век назад. История прошлого, и не только, века богата эпизодами, которые любой не только политик, но и обычный исследователь – ворошить, а тем более оценивать - просто не будет, оставит следующим поколениям. Слишком уж болезненно и взрывоопасно, а главное – ушли в прошлое свидетели и очевидцы. Да и с документальным подтверждением все обстоит очень сложно, что допускает неоправданные вольности в трактовке событий. И это бы еще половина беды, вот только из-за этих исторических теорий, вполне виртуальных, кровь может пролиться вполне реальная.

Но это – подход людей, обладающих здравым смыслом и не одержимых политическим неистовством, антитрампизмом, туркофобией и прочими вирусными заболеваниями головного мозга. Вчерашние события в Сенате показали, что в связанных с американо-турецкими отношениями вопросах часть политического класса США мгновенно превращается в обезьяну, которая нашла гранату и теперь самозабвенно с нею играется. Причем в людном месте. Пикантность складывающейся ситуации заключается в том, что на международной арене нужность Анкары для Вашингтона в последнее время только возрастает. И именно в наиболее болезненном сегодня для Америке регионе – MENA, то есть, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. От Сирии до Ливии – весь этот узел проблем без активного участия в них Турции решать США будет крайне сложно. Но, похоже, сенаторов и конгрессменов это мало смущает – они руководствуются другим принципом, что-то вроде «назло Трампу уши отморозим». Разумеется, на Капитолии очень хотели бы наказать Эрдогана и обложить его красными флажками. Но на этом пути действия сенаторов и конгрессменов все больше напоминают саботаж – создавать Белому дому препятствия, за непреодоление которых его же потом с неистовой силою критиковать, приговаривая: «Мы же вас предупреждали, что Трамп – никакой президент и не умеет во внешнюю политику». Словом, нынешний Капитолий превратился в инструмент, который различными группами влияния используется против американских интересов, и это крайне важно понимать. Интересы лоббистских группировок – достаточно корыстные и узко эгоистичные – перевешивают здравый смысл. А стремление демократов взять реванш за «нарушение принципов Обамы» и унижение валькирии Хиллари Клинтон уже вполне ощутимо начинает припахивать легкой шизофренией.