Синоптики рассказали о погоде на завтра
В субботу, 14 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами туман, морось, ветер южный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 5-8, днем 9-12, в Баку ночью 6-8, днем 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, в восточных районах морось, ветер западный. Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 8-13, в горах 0-5, днем 2-6 градусов тепла.
В субботу и воскресенье на Апшероне ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятствующие метеочувствительным людям.