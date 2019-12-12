Елизавета II дала добро Борису Джонсону

Встреча Джонсона с королевой продлилась около 30 минут, что, как отмечают наблюдатели, дольше, чем обычно в подобных случаях. После этого премьер вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит. Ожидается, что позже в пятницу он выступит с заявлением, в котором расскажет об итогах беседы с королевой.

Британские консерваторы на выборах завоевали большинство мест в палате общин. Это, как ожидается, даст Борису Джонсону возможность беспрепятственно завершить процесс вывода Великобритании из ЕС.

Согласно последним данным, консерваторы получают 364 места в 650-местной нижней палате, лейбористы - 203, шотландская национальная партия - 48 мест, либеральные демократы - 11. Для получения большинства консерваторам было необходимо получить как минимум 326 мест.