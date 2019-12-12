Елизавета II дала добро Борису Джонсону
Королева Великобритании Елизавета II поручила премьеру страны Борису Джонсону сформировать новое правительство. Джонсон, будучи лидером победившей партии, посетил сегодня Букингемский дворец, сообщает Интерфакс.
Встреча Джонсона с королевой продлилась около 30 минут, что, как отмечают наблюдатели, дольше, чем обычно в подобных случаях. После этого премьер вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит. Ожидается, что позже в пятницу он выступит с заявлением, в котором расскажет об итогах беседы с королевой.
Британские консерваторы на выборах завоевали большинство мест в палате общин. Это, как ожидается, даст Борису Джонсону возможность беспрепятственно завершить процесс вывода Великобритании из ЕС.
Согласно последним данным, консерваторы получают 364 места в 650-местной нижней палате, лейбористы - 203, шотландская национальная партия - 48 мест, либеральные демократы - 11. Для получения большинства консерваторам было необходимо получить как минимум 326 мест.