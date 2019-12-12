Швейцария будет предоставлять финансовую информацию об азербайджанцах

«...Швейцария предоставит этим странам данные о банковских счетах их граждан (или тех, кто проживает в Швейцарии в качестве фискального резидента). В свою очередь, Швейцария получит информацию о банковских реквизитах счетов граждан/резидентов Швейцарии в этих странах-партнерах. К этим 18 странам относятся Азербайджан, Албания, Бруней, Вануату, Гана, Доминика, Казахстан, Ливан, Макао, Мальдивские Острова, Нигерия, Ниуэ (остров в южной части Тихого океана, входит в состав Новой Зеландии), Оман, Пакистан, Перу, Самоа, Сен-Мартен, Тринидад и Тобаго, Ливан и Оман», - отмечает сайт, пишет Интерфакс.

На сегодняшний день Швейцария уже получает финансовые данные из 75 стран и делится ими с 63 странами. Недавно швейцарские власти сообщили, что предоставили странам происхождения или проживания подробную информацию о примерно 3,1 млн банковских счетов, открытых иностранцами (или лицами, проживающими за границей из налоговых соображений). В свою очередь, она получила информацию о банковских реквизитах около 2,4 млн счетов, открытых гражданами/резидентами Швейцарии в 75 странах-партнерах.