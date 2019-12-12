Мужчина напал с ножом на полицейских в Париже

В Париже неизвестный мужчина напал на полицейский патруль с ножом и был ликвидирован. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным правоохранительных органов, патруль прибыл на место после сообщения о том, что в районе Ла-Дефанс заметили неизвестного с холодным оружием. Увидев стражей порядка, мужчина бросился на них с 25-сантиметровым ножом, крича «Я вас убью!», и был застрелен на месте.

Личность нападавшего на момент публикации установить не удалось: при нем не оказалось никаких документов. Полицейские заявили, что причин называть произошедшее попыткой теракта пока нет.