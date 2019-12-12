Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о тридцатой годовщине трагедии 20 января.

Как сообщает АзерТАдж, в распоряжении отмечается, что на территории Азербайджанской Республики и за пределами страны будут проведены памятные церемонии, посвященные тридцатой годовщине трагедии 20 января.

Администрации президента поручено разработать план мероприятий в связи с тридцатой годовщиной трагедии 20 января и обеспечить его реализацию.